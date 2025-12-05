Décoration du sapin de la chaussée Montargis
30 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Début : 2025-12-05 15:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-05 2025-12-12
Décoration du sapin de la chaussée
Décoration du sapin de la chaussée réalisez votre plus belle décoration à la maison, venez l’accrocher dans le sapin de la chaussée accompagné de Fred l’animateur et recevez votre petit cadeau. Venez nombreux ! .
30 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00
English :
Decorating the roadside tree
