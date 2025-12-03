Décoration du sapin de Noël de la Dynamo avec Tracey Picapica Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Décoration du sapin de Noël de la Dynamo avec Tracey Picapica Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize mercredi 3 décembre 2025.
Décoration du sapin de Noël de la Dynamo avec Tracey Picapica
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-05 2025-12-06
Sur nos jours d’ouvertures (après-midi), venez décorer le sapin de Noël de la Dynamo avec l’aide de Tracey Picapica. .
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
English : Décoration du sapin de Noël de la Dynamo avec Tracey Picapica
German : Décoration du sapin de Noël de la Dynamo avec Tracey Picapica
Italiano :
Espanol : Décoration du sapin de Noël de la Dynamo avec Tracey Picapica
L’événement Décoration du sapin de Noël de la Dynamo avec Tracey Picapica Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2025-11-13 par Creuse Confluence Tourisme