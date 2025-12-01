Décoration d’un Gnome de Noël Arbre-Monde Istres

Décoration d’un Gnome de Noël

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 14h. Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Un atelier créatif spécial Noël avec Sandrine de l’Arbre-Monde !

Atelier à 5€ (gratuit si achat d’un kit peinture) inscription obligatoire à la librairie (à partir de 3 ans) .

Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 19 39 32 contact@arbremonde.com

English :

A special Christmas creative workshop with Sandrine from Arbre-Monde!

L’événement Décoration d’un Gnome de Noël Istres a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme d’Istres