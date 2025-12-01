Décoration d’un Gnome de Noël Arbre-Monde Istres
Décoration d’un Gnome de Noël Arbre-Monde Istres samedi 13 décembre 2025.
Décoration d’un Gnome de Noël
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 14h. Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-13 14:00:00
2025-12-13
Un atelier créatif spécial Noël avec Sandrine de l’Arbre-Monde !
Atelier à 5€ (gratuit si achat d’un kit peinture) inscription obligatoire à la librairie (à partir de 3 ans) .
Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 19 39 32 contact@arbremonde.com
English :
A special Christmas creative workshop with Sandrine from Arbre-Monde!
