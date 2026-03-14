Décoration d’un lapin de Pâques en bois Médiathèque Villeneuve-de-Marsan
Décoration d’un lapin de Pâques en bois Médiathèque Villeneuve-de-Marsan mercredi 25 mars 2026.
Décoration d’un lapin de Pâques en bois
Médiathèque 625 Avenue des Pyrénées Villeneuve-de-Marsan Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
À l’occasion de Pâques, la médiathèque vous propose une activité pour les enfants. Une belle occasion de venir partager un moment créatif et convivial à la médiathèque !
Limité à 6 places, pour les enfants de 5 à 12 ans.
Inscriptions obligatoires.
À l’occasion de Pâques, la médiathèque vous propose une activité pour les enfants. Une belle occasion de venir partager un moment créatif et convivial à la médiathèque !
Limité à 6 places, pour les enfants de 5 à 12 ans.
Inscriptions obligatoires. .
Médiathèque 625 Avenue des Pyrénées Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 80 52
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English : Décoration d’un lapin de Pâques en bois
For Easter, the multimedia library is offering an activity for children. A great opportunity to share a creative and convivial moment at the media library!
Limited to 6 places, for children aged 5 to 12.
Registration required.
L’événement Décoration d’un lapin de Pâques en bois Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Landes d’Armagnac