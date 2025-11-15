Décoration Petit Sapin de Noël Atelier Enfants dès 6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy
Décoration Petit Sapin de Noël Atelier Enfants dès 6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy samedi 15 novembre 2025.
Décoration Petit Sapin de Noël Atelier Enfants dès 6 ans
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
1h Enfants dès 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 11:15:00
fin : 2025-11-15 12:15:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-12-05 2025-12-06
Après la réalisation du patron, coupe, assemble et fais la couture de ta décoration en forme de Petit sapin de Noël. Avec l’aide de Adeline, couturière de l’Atelier d’Adeline.
.
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
English :
After making the pattern, cut, assemble and sew your Little Christmas Tree decoration. With the help of Adeline, seamstress from Atelier d’Adeline.
German :
Nach dem Anfertigen des Schnittmusters schneidest, nähst und nähst du deine Dekoration in Form eines kleinen Weihnachtsbaums. Mit der Hilfe von Adeline, Schneiderin im Atelier d’Adeline.
Italiano :
Dopo aver realizzato il cartamodello, tagliate, assemblate e cucite la vostra decorazione a forma di alberello di Natale. Con l’aiuto di Adeline, sarta dell’Atelier d’Adeline.
Espanol :
Después de hacer el patrón, corta, monta y cose tu decoración en forma de arbolito de Navidad. Con la ayuda de Adeline, costurera de l’Atelier d’Adeline.
L’événement Décoration Petit Sapin de Noël Atelier Enfants dès 6 ans Vichy a été mis à jour le 2025-09-16 par Vichy Destinations