Décoration Petit Sapin de Noël Atelier Enfants dès 6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy samedi 15 novembre 2025.

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

1h Enfants dès 6 ans

Début : 2025-11-15 11:15:00

fin : 2025-11-15 12:15:00

2025-11-15 2025-12-05 2025-12-06

Après la réalisation du patron, coupe, assemble et fais la couture de ta décoration en forme de Petit sapin de Noël. Avec l’aide de Adeline, couturière de l’Atelier d’Adeline.

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

After making the pattern, cut, assemble and sew your Little Christmas Tree decoration. With the help of Adeline, seamstress from Atelier d’Adeline.

German :

Nach dem Anfertigen des Schnittmusters schneidest, nähst und nähst du deine Dekoration in Form eines kleinen Weihnachtsbaums. Mit der Hilfe von Adeline, Schneiderin im Atelier d’Adeline.

Italiano :

Dopo aver realizzato il cartamodello, tagliate, assemblate e cucite la vostra decorazione a forma di alberello di Natale. Con l’aiuto di Adeline, sarta dell’Atelier d’Adeline.

Espanol :

Después de hacer el patrón, corta, monta y cose tu decoración en forma de arbolito de Navidad. Con la ayuda de Adeline, costurera de l’Atelier d’Adeline.

