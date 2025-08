Décoration tel un lustre Sélestat

Place du Marché Vert Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-22 09:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

Lustre monumental composé de 173 boules en verre chatoyantes créées par le CIAV de Meisenthal, en contrepoint aux vitraux de l’église Ste Foy

Composé de 173 boules de Noël en verre de Meisenthal, ce lustre est une évocation contemporaine des anciens lustres de l’église.

Les boules aux multiples couleurs viennent en contrepoint aux vitraux de l’église, créant une suspension originale que la lumière vient animer.

Conception Ville de Sélestat en partenariat avec le CIAV Meisenthal.

Place du Marché Vert Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

Monumental chandelier featuring 173 shimmering glass balls created by CIAV in Meisenthal, in counterpoint to the stained-glass windows of Ste Foy church

German :

Monumentaler Kronleuchter aus 173 schillernden Glaskugeln, kreiert vom CIAV in Meisenthal, als Kontrapunkt zu den Glasfenstern der Kirche Ste Foy

Italiano :

Un monumentale lampadario composto da 173 sfere di vetro scintillante creato dal CIAV di Meisenthal, come contrappunto alle vetrate della chiesa di Ste Foy

Espanol :

Una araña monumental compuesta por 173 brillantes bolas de cristal creada por CIAV en Meisenthal, como contrapunto a las vidrieras de la iglesia de Ste Foy

