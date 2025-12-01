Décoration végétale pour célébrer les fêtes de fin d’année Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème

Nous vous invitons à un évènement convivial et créatif.

Quels sont les végétaux de saison présents dans le potager de Bercy permettant de créer une décoration festive pour les fêtes de fin d’année ?

Venez relever le défi avec nous. Rendez-vous au stand qui se tiendra dans les parc de Bercy en face de la Maison du Jardinage et du compostage mercredi 17 décembre entre 14h et 16h.

Boissons chaudes et collation seront au rendez-vous pour se réchauffer avec la Régie du 20e.

Atelier pratique ouvert à tout public, devant la Maison du Jardinage et du Compostage.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit sous condition

En libre

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-17T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-17T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-17T14:00:00+02:00_2025-12-17T16:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du compostage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature