Décorations de Noël Atelier de 4 heures de vannerie Sainte-Pazanne

C’est bientôt Noël ! Que diriez-vous d’apprendre à réaliser de jolies décorations en vannerie pour embellir votre intérieur et apporter une touche d’originalité à votre décor ! Rendez-vous à l’Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne pour un atelier original

Pour cet atelier, Christine CELTON, vannière et osiéricultrice, vous propose de découvrir la matière qui permet de réaliser des objets en vannerie; l’osier

Pour Noël, ce sera l’occasion de confectionner des petits objets tels que des suspensions, sapins de Noël et les décorations du sapin…

Côté pratique pour chaque atelier

les ateliers ont lieu à Sainte-Pazanne, l’adresse sera communiquée à l’inscription

le matériel et les matériaux sont fournis

une tenue confortable est souhaitée

réservation obligatoire

Durée de l’atelier 4 heures

atelier pour les jeunes ados et adultes

pour toute question n’hésitez pas à contacter Christine par téléphone

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 59 86 04 latelierdesgrisettes@gmail.com

English :

Christmas is just around the corner! How about learning how to make pretty basketry decorations to embellish your home and add a touch of originality to your décor! Join us at Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne for an original workshop

German :

Bald steht Weihnachten vor der Tür! Wie wäre es, wenn Sie lernen würden, wie man hübsche Korbdekorationen herstellt, um Ihr Zuhause zu verschönern und Ihrer Einrichtung einen originellen Touch zu verleihen! Besuchen Sie das Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne für einen originellen Workshop

Italiano :

Il Natale è alle porte! Che ne dite di imparare a realizzare graziose decorazioni in cesto per abbellire la vostra casa e dare un tocco di originalità al vostro arredamento? Venite all’Atelier des Grissettes di Sainte-Pazanne per un laboratorio originale

Espanol :

¡La Navidad está a la vuelta de la esquina! Aprenda a realizar bonitos adornos de cestería para embellecer su hogar y dar un toque de originalidad a su decoración Venga al Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne y participe en un original taller

