Décorations de Noël Atelier de vannerie parent / enfant Sainte-Pazanne

Décorations de Noël Atelier de vannerie parent / enfant Sainte-Pazanne samedi 20 décembre 2025.

Décorations de Noël Atelier de vannerie parent / enfant

Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 09:30:00

fin : 2025-12-22 11:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-22

C’est bientôt Noël ! Que diriez-vous d’apprendre en binôme familiale à réaliser de jolies décorations en vannerie pour embellir votre intérieur et apporter une touche d’originalité à votre décor ! Rendez-vous à l’Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne pour un atelier original entre parent et enfan

Pour cet atelier, Christine CELTON, vannière et osiéricultrice, vous propose de découvrir la matière qui permet de réaliser des objets en vannerie; l’osier

Pour Noël, ce sera l’occasion de confectionner en famille des petits objets tels que des suspensions, sapins de Noël et les décorations du sapin…

Côté pratique pour chaque atelier

les ateliers ont lieu à Sainte-Pazanne, l’adresse sera communiquée à l’inscription

le matériel et les matériaux sont fournis

une tenue confortable est souhaitée

réservation obligatoire, places limitées à 3 binômes

durée de l’atelier 2 heures

atelier spécial duo parent-enfant, à partir de 8 ans

pour toute question n’hésitez pas à contacter Christine par téléphone

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 66 59 86 04 latelierdesgrisettes@gmail.com

English :

Christmas is just around the corner! How about learning in pairs how to make pretty basketry decorations to embellish your home and add a touch of originality to your décor! Join us at Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne for an original workshop for parents and children

German :

Bald ist Weihnachten! Wie wäre es, wenn Sie zu zweit mit Ihrer Familie lernen, wie man hübsche Korbdekorationen herstellt, um Ihr Zuhause zu verschönern und Ihrer Einrichtung einen originellen Touch zu verleihen? Wir treffen uns im Atelier des Grissettes in Sainte-Pazanne zu einem originellen Workshop für Eltern und Kinder

Italiano :

Il Natale è alle porte! Che ne direste di imparare in coppia a realizzare graziose decorazioni in cesto per abbellire la vostra casa e aggiungere un tocco di originalità al vostro arredamento? Unitevi a noi all’Atelier des Grissettes di Sainte-Pazanne per un originale laboratorio per genitori e figli

Espanol :

¡La Navidad está a la vuelta de la esquina! ¿Qué le parecería aprender en parejas a realizar bonitos adornos de cestería para embellecer su hogar y dar un toque de originalidad a su decoración? Únase a nosotros en el Atelier des Grissettes de Sainte-Pazanne para participar en un original taller para padres e hijos

L’événement Décorations de Noël Atelier de vannerie parent / enfant Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2025-08-28 par I_OT Pornic