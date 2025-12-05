Décorations de Noël et recyclades hivernales Montrésor

Décorations de Noël et recyclades hivernales Montrésor vendredi 5 décembre 2025.

Décorations de Noël et recyclades hivernales

Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Décorations de Noël dans les rues du village.

Des scènes installées dans plusieurs lieux du bourg en rapport avec des contes. Un texte à lire.

Des scènes installées dans plusieurs lieux du bourg en rapport avec des contes. Un texte à lire ainsi qu’un QR code pour écouter ces contes enregistrés par les bénévoles. .

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 20 26 35 comitedanimation37460@gmail.com

English :

Christmas decorations in the village streets.

Scenes set up in several places in the village, each one linked to a story. A text to read and a QR code to listen to the tales recorded by the volunteers.

German :

Weihnachtsdekorationen in den Straßen des Dorfes.

An verschiedenen Orten im Dorf werden Szenen zu Märchen aufgestellt. Ein Text zum Lesen und ein QR-Code zum Anhören der Märchen, die von Freiwilligen aufgenommen wurden.

Italiano :

Decorazioni natalizie nelle strade del villaggio.

Scene allestite in diversi luoghi del villaggio in relazione ai racconti. Un testo da leggere e un codice QR per ascoltare i racconti registrati dai volontari.

Espanol :

Decoración navideña en las calles del pueblo.

Escenas montadas en varios lugares del pueblo en relación con los cuentos. Un texto para leer y un código QR para escuchar los cuentos grabados por los voluntarios.

