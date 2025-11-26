décorations de noël Labouheyre

Pôle animation Labouheyre Landes

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Décorations de Noël
Venez fabriquer votre décoration de Noël, le mercredi 26 novembre au pôle animation !

➡ De 9h30 à 12h
➡ 2€ à régler à l’inscription   .

Pôle animation Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 52 15  pijmairie@labouheyre.fr

