Décorations de sapin en origami Atelier Adultes dès 13 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Décorations de sapin en origami Atelier Adultes dès 13 ans

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

2h30 Adultes dès 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Réalisez vos décorations en pliage origami pour Noël sur de beaux papiers japonais. Avec l’aide de Emma, créatrice du Studio SoZo.

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Make your own origami-folded Christmas decorations on beautiful Japanese paper. With the help of Emma, creator of Studio SoZo.

German :

Gestalten Sie Ihre Origami-Faltdekorationen für Weihnachten auf schönem Japanpapier. Mit der Hilfe von Emma, Designerin des Studio SoZo.

Italiano :

Realizzate le vostre decorazioni natalizie piegate a origami su una bellissima carta giapponese. Con l’aiuto di Emma, creatrice dello Studio SoZo.

Espanol :

Haz tus propios adornos navideños plegados en origami sobre un precioso papel japonés. Con la ayuda de Emma, creadora de Studio SoZo.

