Décorations ou masques d’Halloween 20mille Nantes lundi 27 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-27 14:30 – 16:00

Gratuit : non 10€ prix d’équilibre 50% de réduction si carte blanche, nous contacter Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Viens fabriquer tes décorations pour Halloween ou ton masque pour aller chercher des bonbons !Au programme : origami, découpage, collage, papier, feuille, ciseaux… et de quoi s’amuser surtout !Matériel et boissons fournis. À partir de 4 ans accompagné·e par un adulte.

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/decorations-ou-masques-d-halloween