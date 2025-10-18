DÉCORE NOTRE SAPIN DE NOËL COUVENT DES JACOBINS Toulouse

DÉCORE NOTRE SAPIN DE NOËL

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Pour la première fois, le Couvent des Jacobins accueille un vrai sapin de Noël… et c’est vous qui le décorez ! Réalisez une création originale à partir de matériaux recyclés et contribuez à un projet collectif, écoresponsable et festif.

Cette année, un sapin de Noël prend vie au Couvent des Jacobins, et vous êtes invités à le parer de vos créations ! Lors d’un atelier convivial, petits et grands (dès 6 ans) confectionnent un ornement unique à partir de matériaux recyclés carton, laine, bâtonnets de glace, mètre-ruban… Les médiateurs vous accompagnent dans la réalisation et ponctuent la séance d’anecdotes historiques sur les traditions de Noël. Les décorations resteront sur place pour illuminer le sapin, symbole d’un Noël partagé entre visiteurs et monument. Une activité exclusive, créative et écoresponsable !

Bon à savoir

– À partir de 6 ans

– Rotation de 16 participants toutes les 30 minutes

– Matériel fourni matériaux recyclés et outils créatifs .

COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr

English :

For the first time, the Couvent des Jacobins is hosting a real Christmas tree? and it’s up to you to decorate it! Make an original creation from recycled materials and contribute to a collective, eco-responsible and festive project.

German :

Zum ersten Mal wird im Jakobinerkloster ein echter Weihnachtsbaum aufgestellt und Sie schmücken ihn! Erstellen Sie eine originelle Kreation aus recycelten Materialien und tragen Sie zu einem gemeinsamen, umweltfreundlichen und festlichen Projekt bei.

Italiano :

Per la prima volta, il Couvent des Jacobins ospita un vero albero di Natale e spetta a voi decorarlo! Realizzate una creazione originale con materiali riciclati e contribuite a un progetto collettivo, eco-responsabile e festoso.

Espanol :

Por primera vez, el Couvent des Jacobins acoge un auténtico árbol de Navidad… ¡y te toca a ti decorarlo! Realiza una creación original a partir de materiales reciclados y contribuye a un proyecto colectivo, eco-responsable y festivo.

