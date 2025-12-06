Décore ta bib’ Place Gouyon Matignon

Décore ta bib’

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

On décore la bibliothèque pour Noël !

On décore la bibliothèque avec des décorations fabriquées sur place ou que vous ramenez ! .

Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28

