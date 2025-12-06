Décore ta bib’ Place Gouyon Matignon
Décore ta bib’ Place Gouyon Matignon samedi 6 décembre 2025.
Décore ta bib’
Place Gouyon Bibliothèque Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 12:30:00
Date(s) :
2025-12-06
On décore la bibliothèque pour Noël !
On décore la bibliothèque avec des décorations fabriquées sur place ou que vous ramenez ! .
Place Gouyon Bibliothèque Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 14 28
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Décore ta bib’ Matignon a été mis à jour le 2025-11-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme