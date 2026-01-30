Décore ta bibli Mirambeau Médiathèque de mirambeau Mirambeau
Décore ta bibli Mirambeau Médiathèque de mirambeau Mirambeau lundi 2 février 2026.
Décore ta bibli Mirambeau
Médiathèque de mirambeau 9 avenue de la république Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-02
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-02
Décore ta bibli
.
Médiathèque de mirambeau 9 avenue de la république Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 64 22 23 mediatheque.mairie@mirambeau17.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Decorate your library
L’événement Décore ta bibli Mirambeau Mirambeau a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge