Décore ta boîte rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Décore ta boîte Viens décorer des boîtes de rangement pour tes magazines de 14h à 16h pour les 6-10 ans sur réservation collation offerte- 05 53 82 30 54 .
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 30 54
