Décore ta cucurbitacée Saint-Martin-de-Boscherville

Décore ta cucurbitacée
12 route de l’Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime
Début : 2025-10-23 15:00:00
fin : 2025-10-30
2025-10-23 2025-10-30
Creuser une citrouille, ce n’est pas si facile, mais qu’est-ce que c’est drôle ! Viens lancer les festivités d’Halloween aux jardins de l’Abbaye Saint-Georges
Atelier pour les enfants à partir de 6 ans, sur réservation.
Tarif 5 € en plus du billet d’entrée .
12 route de l’Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr
