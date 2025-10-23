Décore ta cucurbitacée Saint-Martin-de-Boscherville

Décore ta cucurbitacée Saint-Martin-de-Boscherville jeudi 23 octobre 2025.

Décore ta cucurbitacée

12 route de l’Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Creuser une citrouille, ce n’est pas si facile, mais qu’est-ce que c’est drôle ! Viens lancer les festivités d’Halloween aux jardins de l’Abbaye Saint-Georges

Atelier pour les enfants à partir de 6 ans, sur réservation.

Tarif 5 € en plus du billet d’entrée .

12 route de l’Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr

English : Décore ta cucurbitacée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Décore ta cucurbitacée Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2025-10-07 par Seine-Maritime Attractivité