Décore ta médiathèque ! Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Décore ta médiathèque ! Mercredi 26 novembre, 13h45 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscirption

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T13:45:00+01:00 – 2025-11-26T15:45:00+01:00

Fin : 2025-11-26T13:45:00+01:00 – 2025-11-26T15:45:00+01:00

Les stagiaires de l’Ecole de la 2eme Chance proposeront aux enfants différents ateliers créatifs pour décorer les sapins de Noël et l’ensemble de la médiathèque. Ces ateliers se clôtureront par un moment convivial autour d’un goûter.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Noël se prépare Atelier