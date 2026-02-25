Décore ta poterie Le Chambon-sur-Lignon
Décore ta poterie Le Chambon-sur-Lignon mercredi 8 avril 2026.
Décore ta poterie
11 Square Carrefour Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : Mercredi 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
2026-04-08
Venez vous essayer à la peinture sur céramique en choisissant la pièce de faïence que vous désirez décorer. Nul besoin d’être un artiste hors pair, c’est une activité accessible à tous.
11 Square Carrefour Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 70 90 88 vivaterre@gmail.com
English :
Come and try your hand at ceramic painting, choosing the piece of earthenware you’d like to decorate. You don’t need to be a master artist, as this activity is accessible to all.
L’événement Décore ta poterie Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon