Décore ta poterie

11 Square Carrefour Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Venez vous essayer à la peinture sur céramique en choisissant la pièce de faïence que vous désirez décorer. Nul besoin d’être un artiste hors pair, c’est une activité accessible à tous.

.

11 Square Carrefour Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 70 90 88 vivaterre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your hand at ceramic painting, choosing the piece of earthenware you’d like to decorate. You don’t need to be a master artist, as this activity is accessible to all.

L’événement Décore ta poterie Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon