Décore ta poterie Le Chambon-sur-Lignon

Décore ta poterie

11 Square Carrefour Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : Vendredi 2026-07-06

fin : 2026-08-30

Venez vous essayer à la peinture sur céramique (1 à 2h) en choisissant la pièce de faïence que vous désirez décorer. Délai d’une semaine avant de récupérer votre pièce cuite.

11 Square Carrefour Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 70 90 88 vivaterre@gmail.com

English :

Come and try your hand at ceramic painting (1 to 2 hours), choosing the piece of earthenware you wish to decorate. Please allow one week for delivery.

