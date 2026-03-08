Décore ton œuf de Pâques Charleville-Mézières
Décore ton œuf de Pâques Charleville-Mézières samedi 4 avril 2026.
Décore ton œuf de Pâques
Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez découvrir et pratiquer l’art traditionnel Ukrainien du Pysanka, qui est l’art de décorer les oeufs de Pâques !Suivi d’un moment de convivialité.En partenariat avec l’association Ukraine au Coeur.Sur inscription, à partir 10 ans.
.
Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover and practice the traditional Ukrainian art of Pysanka, the art of decorating Easter eggs, followed by a moment of conviviality in partnership with the Ukraine au Coeur association. 10 years and over, registration required.
L’événement Décore ton œuf de Pâques Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-06 par Ardennes Tourisme