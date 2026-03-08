Décore ton œuf de Pâques

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez découvrir et pratiquer l’art traditionnel Ukrainien du Pysanka, qui est l’art de décorer les oeufs de Pâques !Suivi d’un moment de convivialité.En partenariat avec l’association Ukraine au Coeur.Sur inscription, à partir 10 ans.

.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover and practice the traditional Ukrainian art of Pysanka, the art of decorating Easter eggs, followed by a moment of conviviality in partnership with the Ukraine au Coeur association. 10 years and over, registration required.

L’événement Décore ton œuf de Pâques Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-06 par Ardennes Tourisme