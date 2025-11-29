Décorer son furoshiki en teinture végétale 20mille Nantes

Décorer son furoshiki en teinture végétale 20mille Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 09:00 – 12:30

Gratuit : non 40€ Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public

Venez découvrir la teinture végétale lors de cet atelier avec La lavandière. Teindre ses tissus recyclés naturellement avec les plantes et réaliser des jolis motifs en explorant différentes techniques (shibori, pochoirs, pinceaux…) pour créer des emballages cadeaux.Au programme : Introduction à la teinture végétales et explication du déroulé de l’atelier. Préparation des décoctions et réalisation des décors sur tissus avant le bain des teintures.Le matériel est fourni.

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/decorer-son-furikoshi-en-teinture-vegetale