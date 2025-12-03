Décorons l’arbre de Noël de la bibliothèque Aimé Césaire ! Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Evènement à réaliser en fin d’après-midi à partir de 16h !

Venez décorer le sapin de la Bibliothèque et le transformer en magnifique sapin de Noël !

Le mercredi 03 décembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T17:00:00+01:00

fin : 2025-12-03T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T16:00:00+02:00_2025-12-03T18:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr