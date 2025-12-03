Décorons l’arbre de Noël de la bibliothèque Aimé Césaire ! Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Décorons l’arbre de Noël de la bibliothèque Aimé Césaire ! Bibliothèque Aimé Césaire Paris mercredi 3 décembre 2025.
Evènement à réaliser en fin d’après-midi à partir de 16h !
Venez décorer le sapin de la Bibliothèque et le transformer en magnifique sapin de Noël !
Le mercredi 03 décembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit Public tout-petits et enfants.
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr