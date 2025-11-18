Décorons l’hiver La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Décorons l’hiver La Cabane Villeneuve-sur-Lot mardi 18 novembre 2025.
Décorons l’hiver
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Atelier de décoration pour adulte et enfant étoiles, flocons, lumières de l’hiver…
Atelier de décoration pour adulte et enfant étoiles, flocons, lumières de l’hiver… .
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
English : Décorons l’hiver
Decorating workshop for adults and children: stars, snowflakes, winter lights…
German : Décorons l’hiver
Dekorationsworkshop für Erwachsene und Kinder: Sterne, Schneeflocken, Winterlichter…
Italiano :
Laboratorio di decorazione per adulti e bambini: stelle, fiocchi di neve, luci invernali…
Espanol : Décorons l’hiver
Taller de decoración para adultos y niños: estrellas, copos de nieve, luces de invierno…
L’événement Décorons l’hiver Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot