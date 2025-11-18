Décorons l’hiver La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Décorons l’hiver

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Atelier de décoration pour adulte et enfant étoiles, flocons, lumières de l’hiver…

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com

English : Décorons l’hiver

Decorating workshop for adults and children: stars, snowflakes, winter lights…

German : Décorons l’hiver

Dekorationsworkshop für Erwachsene und Kinder: Sterne, Schneeflocken, Winterlichter…

Italiano :

Laboratorio di decorazione per adulti e bambini: stelle, fiocchi di neve, luci invernali…

Espanol : Décorons l’hiver

Taller de decoración para adultos y niños: estrellas, copos de nieve, luces de invierno…

