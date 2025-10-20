Décors colorés de l’Antibes romaine Bastion Saint-André Antibes

Décors colorés de l’Antibes romaine Bastion Saint-André Antibes lundi 20 octobre 2025.

Alpes-Maritimes

Décors colorés de l’Antibes romaine Bastion Saint-André 1, avenue Général Maizière Antibes Alpes-Maritimes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-20

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-10-20

À partir du 20 octobre avec « Décors colorés de l’Antibes Romaine », le Musée d’Archéologie propose une nouvelle présentation de la collection pour découvrir les raffinements de l’architecture domestique romaine.

.

Bastion Saint-André 1, avenue Général Maizière

Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 95 85 98 musee.archeologie@ville-antibes.fr

English : Décors colorés de l’Antibes romaine

From October 20, with « Décors colorés de l’Antibes Romaine », the Musée d’Archéologie offers a new presentation of the collection to discover the refinements of Roman domestic architecture.

German : Décors colorés de l’Antibes romaine

Ab dem 20. Oktober mit « Décors colorés de l’Antibes Romaine », das Archäologiemuseum bietet eine neue Präsentation der Sammlung, um die Raffinessen der römischen Hausarchitektur zu entdecken.

Italiano : Décors colorés de l’Antibes romaine

Dal 20 ottobre, il Musée d’Archéologie propone una nuova presentazione della collezione « Décors colorés de l’Antibes Romaine » (Decorazioni colorate dell’Antibes romana), che rivela le raffinatezze dell’architettura domestica romana.

Espanol :

A partir del 20 de octubre, « Décors colorés de l’Antibes Romaine » (Decoraciones coloridas de la Antibes romana) del Museo de Arqueología ofrece una nueva presentación de la colección, que revela los refinamientos de la arquitectura doméstica romana.

L’événement Décors colorés de l’Antibes romaine Antibes a été mis à jour le 2024-10-07 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins