Décors linceulés Laureline Galliot Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Dans le cadre du programme de production Artiste et savoir-faire porté par le Frac-Artothèque en partenariat avec la CCI Limoges Haute-Vienne, Laureline Galliot a été invitée à concevoir une œuvre qui hybriderait les savoir-faire découverts dans des entreprises labellisées Entreprises du Patrimoine Vivant de Nouvelle-Aquitaine.

La proposition de l’artiste prend la forme d’une installation in situ, pensée spécialement pour l’espace du balcon du Frac-Artothèque.

Elle déploie une métaphore, celle d’un squelette qui affleurerait à la surface de la peau. Elle met en jeu une technique d’impression fictive qui permettrait d’imprimer depuis l’intérieur de la matière. Eléments textiles, impressions sur bâche, formes imprimées en 3D et mapping décomposent les couches dans l’espace. .

