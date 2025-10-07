Découflé : Stéréo STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-03 20:00 – 23:00

Gratuit : non

Stéréo est le résultat d’une envie de vitesse, de virtuosité, d’énergie rock’n’roll foisonnante, ou 5 danseur·ses et 3 musicien·nes se mêlent et s’emmêlent. Une danse dessinée, organique, qui accueille l’acrobatie comme un complément spectaculaire, une danse qui bondit et qui jaillit. Une forme hybride, entre concert et spectacle, où musique et danse ne font plus qu’un. La libération et l’exultation !

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/decoufle-stereo-03022026-1900