Découvert des métiers de l’industrie Agence Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges

Découvert des métiers de l’industrie Mercredi 5 novembre, 08h30 Agence Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne

Début : 2025-11-05T08:30:00+01:00 – 2025-11-05T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-05T08:30:00+01:00 – 2025-11-05T10:00:00+01:00

Vous aimeriez découvrir des métiers d’avenir et en savoir plus sur le secteur industriel? Rejoignez -nous pour l’atelier Découverte des métiers de l’industrie Pourquoi participer ? Venez plonger dans un univers industriel en ligne pour découvrir les métiers de l’industriel en version digital via le challenge FORINDUSTRIE Cet atelier, en partenariat avec FORINDUSTRIE, vous permettra d’explorer des métiers passionnants, de comprendre les compétences recherchées dans ce secteur. L’industrie est un

Agence Villeneuve-Saint-Georges 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Ile-de-France

