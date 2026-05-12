Découverte à pied La Pointe du Van, sauvage et sacrée Cléden-Cap-Sizun
Découverte à pied La Pointe du Van, sauvage et sacrée Cléden-Cap-Sizun mercredi 10 juin 2026.
Cléden-Cap-Sizun
Découverte à pied La Pointe du Van, sauvage et sacrée
Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 09:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-11
La Pointe du Van concentre toute l’essence de la Bretagne sauvage des éléments puissants, un patrimoine religieux encore sacralisé, des oiseaux maritimes venus du Nord pour se reproduire, une végétation surprenante de résistance et des paysages grandioses en format XXL. Les panoramas s’ouvrent sur la mythique mer d’Iroise et ses phares légendaires, baignés de lumières bretonnes uniques. Moins fréquentée que la Pointe du Raz, elle offre une expérience plus confidentielle, idéale pour les amoureux de nature préservée et de contemplation. Une invitation à la découverte, à l’émerveillement et à la reconnexion.
Rendez-vous mercredi à 14h et jeudi à 9h sur le parking de la Pointe du Van, au niveau du snack.
Parcours facile, 2,5 km, temps de visite 2h30.
Réservation obligatoire.
Réservation possible à l’Office de Tourisme à Audierne ainsi que par téléphone. .
Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 31 68 28 72
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English : Découverte à pied La Pointe du Van, sauvage et sacrée
L’événement Découverte à pied La Pointe du Van, sauvage et sacrée Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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