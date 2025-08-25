Découverte « Animaux dans le parc des îles » Hénin-Beaumont

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais

Découverte nature

De nombreux animaux fréquentent le Parc des îles. Venez découvrir cette diversité en jouant avec les familles d’animaux qui animent la végétation du parc. Lapin, mésange et criquet n’auront plus de secrets pour vous ! .

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94 environnement@agglo-henincarvin.fr

