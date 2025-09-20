Découverte architecturale d’une église remarquable Ancienne Collégiale Notre-Dame Guebwiller

Découverte architecturale d’une église remarquable Ancienne Collégiale Notre-Dame Guebwiller samedi 20 septembre 2025.

Découverte architecturale d’une église remarquable 20 et 21 septembre Ancienne Collégiale Notre-Dame Haut-Rhin

Adultes et enfants accompagnés. Accessibilité possible aux personnes en situation de handicap moteur pour le concert et la visite commentée de la nef uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion d’une ouverture exceptionnelle, venez explorer des lieux habituellement fermés au public : la crypte, la chapelle de semaine Saint-Benoît, la tribune de l’orgue ainsi que deux salles du chapitre. Des visites en petits groupes seront proposées, accompagnées par des membres du Conseil de fabrique et de la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs, qui partageront avec vous l’histoire et les secrets de ces espaces.

Un concert d’orgue par Thierry Meichler viendra clore le week-end en beauté, dimanche à 17h00.

Ancienne Collégiale Notre-Dame 1 Rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/concert-dorgue-a-leglise-notre-dame-3515210 »}] L’église Notre-Dame de Guebwiller est une ancienne collégiale construite au XVIIIᵉ siècle dans la commune de Guebwiller. Il s’agit de l’une des plus imposantes constructions religieuses de style néoclassique du nord-est de la France. Elle est construite en grès rose, matériau typique de la région.

À l’occasion d’une ouverture exceptionnelle, venez explorer des lieux habituellement fermés au public : la crypte, la chapelle de semaine Saint-Benoît, la tribune de l’orgue ainsi que deux salles du …

© Autel Notre Dame – Jean Dotter