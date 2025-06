Découverte autour des arbres Étel 5 juillet 2025 18:30

Morbihan

Découverte autour des arbres 7 rue de l’océan Étel Morbihan

Etonnant non ? une invitation plus ou moins burlesque, plus ou moins poétique à poser un autre regard sur les arbres, à s’étonner, s’émerveiller, comprendre, agir.

30 min Tout public plein air présence d’arbre(s) obligatoire

Librement adapté de Ernst Zurcher Les arbres entre visible et invisible (actes sud Babel)

Paroles d’arbres

Jacques Tassin Penser comme un arbre (Odile Jacob)

Ecriture et jeu Laurent Boulassier (06 70 82 06 74) .

7 rue de l’océan

Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 6 70 82 06 74

