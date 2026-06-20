Lagrange

Découverte avec un habitant Jean Jacques

Lagrange Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Rencontrez un Conteur des Landes ! Ces bénévoles connaissent le territoire comme leur poche et transmettent leur savoir et leur passion, tout au long de visites instructives et riches en anecdotes…

Limité à 10 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac.

Rencontrez un Conteur des Landes ! Ces bénévoles connaissent le territoire comme leur poche et transmettent leur savoir et leur passion, tout au long de visites instructives et riches en anecdotes…

Découvrez l’incroyable collection de miniatures de voitures et parfums de Jean-Jacques, un passionné de sport automobile qui vous transmet son amour de la maquette à travers ses précieux trésors de poche. Une véritable invitation au voyage et à la nostalgie !

Limité à 10 personnes. Réservation obligatoire auprès l’OT des Landes d’Armagnac. .

Lagrange 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31 contact@landesdarmagnac-tourisme.fr

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English : Découverte avec un habitant Jean Jacques

Meet a Storyteller from the Landes! These volunteers know the region like the back of their hand and share their knowledge and passion through informative tours packed with anecdotes…

Limited to 10 people. Reservations are required through the Landes d’Armagnac Tourist Office.

L’événement Découverte avec un habitant Jean Jacques Lagrange a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Landes d’Armagnac