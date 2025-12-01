DÉCOUVERTE AYURVEDA Latoue

DÉCOUVERTE AYURVEDA

SALLE DES ASSOCIATIONS Latoue Haute-Garonne

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Lacunapa vous propose de venir partager un bon moment.

L’Ayurvéda, une voie vers l’équilibre et le bien-être

Découvrez les fondements, principes et bienfaits de l’Ayurvéda, la médecine traditionnelle indienne.

Sur Inscription.

Participation libre

Apportez un petit pot en verre. .

