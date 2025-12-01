DÉCOUVERTE AYURVEDA Latoue
DÉCOUVERTE AYURVEDA Latoue mercredi 17 décembre 2025.
DÉCOUVERTE AYURVEDA
SALLE DES ASSOCIATIONS Latoue Haute-Garonne
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Lacunapa vous propose de venir partager un bon moment.
L’Ayurvéda, une voie vers l’équilibre et le bien-être
Découvrez les fondements, principes et bienfaits de l’Ayurvéda, la médecine traditionnelle indienne.
Sur Inscription.
Participation libre
Apportez un petit pot en verre. .
SALLE DES ASSOCIATIONS Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie
English :
Lacunapa invites you to come and share a good time.
