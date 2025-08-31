DÉCOUVERTE BEACH BROWING Saint-Brevin-les-Pins

DÉCOUVERTE BEACH BROWING Saint-Brevin-les-Pins dimanche 31 août 2025.

DÉCOUVERTE BEACH BROWING

Esplanade Christian Massicot Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 09:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

La Ligue d’Aviron des Pays de la Loire organise une animation découverte du Beach Rowing Sprint le dimanche 31 août à partir de 9h à Saint-Brevin, esplanade Christian Massicot.

Kesako ? Dérivé de l’aviron, le Beach Rowing Sprint associe un parcours à terre en course à pied à un slalom sur l’eau.

Spectaculaire, avec un premier sprint de 50 mètres sur la plage, puis un slalom en bateau sur 250 mètres avant de rentrer et faire un sprint final.

Une discipline très visuelle créée par World Rowing (la fédération internationale), au milieu des années 2010, et qui est désormais en plein essor.

N’hésitez pas à découvrir cette discipline .

Esplanade Christian Massicot Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DÉCOUVERTE BEACH BROWING Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Saint Brevin