Découverte bien-être Devant la mairie Beaumarchés

Découverte bien-être Devant la mairie Beaumarchés mardi 8 juillet 2025.

Découverte bien-être

Devant la mairie BEAUMARCHES Beaumarchés Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-08 19:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Découvrez un univers de bien-être à la journée portes ouvertes de l’association Le Havre de Paix magnétisme, cartomancie, sophrologie, thérapie holistique, réflexologie plantaire, soins énergétiques et bien d’autres.

Un rendez-vous incontournable pour prendre soin de soi. Restauration sur place pour une pause détente complète.

Au programme

– 10h Initiation au bol tibétains

– 11h Atelier réflexologie plantaire

– 15 h Atelier chants Ô cœur « La voz que cura »

– 17h Séance de relaxation sonore suivi d’un concert

Pensez à réserver

.

Devant la mairie BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 6 28 77 17 73 mairie.beaumarches@wanadoo.fr

English :

Discover a world of well-being at Le Havre de Paix’s open house: magnetism, cartomancy, sophrology, holistic therapy, foot reflexology, energy treatments and much more.

A not-to-be-missed event for self-care. Catering on site for a complete relaxation break.

Program:

– 10 a.m.: Tibetan bowl initiation

– 11 a.m.: Foot reflexology workshop

– 3 p.m.: Ô c?ur « La voz que cura » singing workshop

– 5 pm: Sound relaxation session followed by a concert

Don’t forget to book

German :

Entdecken Sie beim Tag der offenen Tür des Vereins Le Havre de Paix eine Welt des Wohlbefindens: Magnetismus, Kartenlegen, Sophrologie, ganzheitliche Therapie, Fußreflexzonenmassage, Energiebehandlungen und vieles mehr.

Ein unumgänglicher Termin, um sich um sich selbst zu kümmern. Verpflegung vor Ort für eine komplette Entspannungspause.

Auf dem Programm stehen:

– 10h: Einführung in die tibetische Klangschale

– 11 Uhr: Workshop Fußreflexzonenmassage

– 15 Uhr: Gesangsworkshop Ô c?ur « La voz que cura »

– 17 Uhr: Klangentspannungssitzung mit anschließendem Konzert

Denken Sie an eine Reservierung

Italiano :

Scoprite un mondo di benessere all’open day di Le Havre de Paix: magnetismo, cartomanzia, sofrologia, terapia olistica, riflessologia plantare, trattamenti energetici e molto altro.

Un evento imperdibile per prendersi cura di sé. Ristorazione in loco per una pausa rilassante.

Il programma:

– ore 10: introduzione alla ciotola tibetana

– ore 11: Laboratorio di riflessologia plantare

– ore 15.00: laboratorio di canto Ô c?ur « La voz que cura »

– ore 17.00: sessione di rilassamento sonoro seguita da un concerto

Ricordatevi di prenotare

Espanol :

Descubra un mundo de bienestar en la jornada de puertas abiertas de Le Havre de Paix: magnetismo, cartomancia, sofrología, terapia holística, reflexología podal, tratamientos energéticos y mucho más.

Una cita ineludible para cuidarse. Restauración in situ para una pausa relajante.

Programa

– 10.00 h: Introducción al cuenco tibetano

– 11.00 h: Taller de reflexología podal

– 15.00 h: Taller de canto Ô cœur « La voz que cura

– 17.00 h: Sesión de relajación sonora seguida de un concierto

Recuerde reservar

L’événement Découverte bien-être Beaumarchés a été mis à jour le 2025-06-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65