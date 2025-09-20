Découverte bien être Le Meix Chaumergy
Découverte bien être Le Meix Chaumergy samedi 20 septembre 2025.
Découverte bien être
Le Meix 5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 19:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Journée Bien-Être au Meix
C’est la rentrée… et si vous preniez un moment rien que pour vous ?
Nous vous invitons à venir découvrir notre Espace Bien-Être gratuitement !
Au programme
• fauteuil massant 3D
• Iyashi dôme
• matelas auto-massant
Une belle occasion de tester nos équipements de détente et de profiter d’un moment de relaxation. .
Le Meix 5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91
English : Découverte bien être
German : Découverte bien être
Italiano :
Espanol :
L’événement Découverte bien être Chaumergy a été mis à jour le 2025-09-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)