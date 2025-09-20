Découverte bien être Le Meix Chaumergy

Le Meix 5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy Jura

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Journée Bien-Être au Meix

C’est la rentrée… et si vous preniez un moment rien que pour vous ?

Nous vous invitons à venir découvrir notre Espace Bien-Être gratuitement !

Au programme

• fauteuil massant 3D

• Iyashi dôme

• matelas auto-massant

Une belle occasion de tester nos équipements de détente et de profiter d’un moment de relaxation. .

Le Meix 5 Grande Rue de la Bresse Chaumergy 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 29 91

