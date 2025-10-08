Découverte botanique du Vallon Ricard Marseille 9e Arrondissement

Pour sa sixième édition, l’Automne des Calanques vous convie à plonger… au coeur du monde bleu. Cette année, dans le sillage de l’Année internationale de la mer et des océans, le Parc national des Calanques met la mer Méditerranée à l’honneur.

Le Muséum d’histoire naturelle de Marseille et la Société Linnéenne de Provence vous embarquent pour une balade naturaliste dans le massif des Calanques, au départ de Luminy en passant par le vallon Ricard.



Randonnée balade tout public, sur réservation. .

Au départ de Luminy en passant par le vallon Ricard Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For its sixth edition, l?Automne des Calanques invites you to plunge? into the heart of the blue world. This year, in the wake of the International Year of the Sea and Oceans, the Parc national des Calanques puts the Mediterranean Sea in the spotlight.

German :

Zum sechsten Mal lädt Sie der Herbst der Calanques dazu ein, in die blaue Welt einzutauchen. Im Rahmen des Internationalen Jahres der Meere und Ozeane stellt der Parc national des Calanques dieses Jahr das Mittelmeer in den Mittelpunkt.

Italiano :

Per la sua sesta edizione, l’Automne des Calanques vi invita a immergervi nel cuore del mondo blu. Quest’anno, sulla scia dell’Anno internazionale del mare e degli oceani, il Parc national des Calanques mette sotto i riflettori il Mar Mediterraneo.

Espanol :

En su sexta edición, el Otoño de las Calanques le invita a sumergirse en el corazón del mundo azul. Este año, con motivo del Año Internacional del Mar y de los Océanos, el Parque Nacional de las Calanques pone el Mediterráneo en el punto de mira.

