Découverte buissonnière du plan de transition Campus de Beaulieu Rennes Lundi 24 novembre, 13h00

Découverte animée du campus à la rencontre de la biodiversité, des usages et des mobilités. Vivre et penser le campus comme lieu de transition.

Un moment, guidé par Régis Supper, d’observation du campus et d’échange entre les participants pour imaginer cet espace comme un lieu de transition.

Campus de Beaulieu

Cette rencontre fait partie d’une série d’ateliers-rencontres ouverts à tous pour que les membres de la communauté universitaire puissent s’approprier le plan de transition écologique et sociale de l’Université de Rennes. Ces ateliers sont proposés pour partager, comprendre, contribuer et s’engager. C’est une première porte d’entrée vers une participation active à la transformation de notre université.

Venez contribuer à une université plus durable et inclusive.

[Consulter le site de la _Convention de l’Université en transition_](https://laconvention.univ-rennes.fr/)

[Consulter le _Plan de transition écologique et sociale_ de l’université](https://actu.univ-rennes.fr/sites/actu.univ-rennes.fr/files/medias/files/PlandeTransition-Sept2025.pdf)

