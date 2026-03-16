Découverte Camp de vie médiéval Enceinte des ruines du vieux château Allan
Découverte Camp de vie médiéval Enceinte des ruines du vieux château Allan samedi 6 juin 2026.
Découverte Camp de vie médiéval
Enceinte des ruines du vieux château 17 La Cotte Allan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez un camp de vie médiéval avec divers ateliers participatifs du public !
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Enceinte des ruines du vieux château 17 La Cotte Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 86 14 72 pascal.liziard26@free.fr
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English :
Discover a medieval living camp with a variety of public workshops!
L’événement Découverte Camp de vie médiéval Allan a été mis à jour le 2026-03-16 par Montélimar Tourisme Agglomération