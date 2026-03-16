Découverte Camp de vie médiéval Enceinte des ruines du vieux château Allan

Découverte Camp de vie médiéval

Enceinte des ruines du vieux château 17 La Cotte Allan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez un camp de vie médiéval avec divers ateliers participatifs du public !

.

Enceinte des ruines du vieux château 17 La Cotte Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 86 14 72 pascal.liziard26@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a medieval living camp with a variety of public workshops!

L’événement Découverte Camp de vie médiéval Allan a été mis à jour le 2026-03-16 par Montélimar Tourisme Agglomération