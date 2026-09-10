Découverte commentée de la tour Alto, par son architecte Sandra de Lamotte, Tour Alto, Courbevoie

Informations pratiques

Découverte commentée de la tour Alto, par son architecte Sandra de Lamotte Dimanche 20 septembre, 14h00 Tour Alto Hauts-de-Seine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Saviez-vous que seule une tour de La Défense a intégralement été imaginée par une femme ? Il s’agit de la tour Alto, conçue par Sandra de Lamotte, fondatrice de l’agence If Architectes.

Alto est un projet de couture urbaine traduisant la volonté de la ville de revenir au sol, en passant d’un urbanisme de dalle à un urbanisme de rue.

La tour en elle-même s’inscrit sur un terrain d’une taille particulièrement réduite : à peine 900 m² au sol, un mouchoir de poche. Pour gagner en superficie, la tour s’élargie pour atteindre 1800 m² à son sommet : un très bel exemple de contraintes techniques, afin de retrouver de la surface vers le ciel.

Cette prouesse architecturale est renforcée par un travail sur la forme : la façade de la tour incarne une géométrie organique, façonnée par des courbes et des contre-courbes. Le matériau choisi, le verre, assemble 3800 blocs d’écailles de verre en une façade qui s’anime, offrant un jeu cinétique de reflets évoluant au cours de la journée.

(Dans le cadre de cette animation, vous êtes susceptible d’être photographié afin de communiquer sur cet événement. Si vous ne souhaitez pas l’être, merci de le préciser lors de votre inscription.)

Tour Alto 1, place Zaha Hadid, 92 400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Gambetta Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « l.hubert@ville-courbevoie.fr »}]

Visite commentée

© Agence If Architectes