Découverte commentée de l’exposition « Fonds Henri Albustroff : Portraits » Casemate 49 Montmédy

Découverte commentée de l’exposition « Fonds Henri Albustroff : Portraits » Casemate 49 Montmédy samedi 20 septembre 2025.

Découverte commentée de l’exposition « Fonds Henri Albustroff : Portraits » 20 et 21 septembre Casemate 49 Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir un fonds photographique oublié du début du XXe siècle et en apprendre davantage sur l’amateurisme photographique de cette époque.

Casemate 49 Rue du Grand-Puits, 55600 Montmédy Montmédy 55600 Meuse Grand Est Montmédy tient son origine du château de Mady, construit en 1221 par Arnold III, comte de Chiny. Capitale du comté jusqu’en 1364, la ville devient ensuite luxembourgeoise avant de passer aux Français en 1659. Vauban y renforce les fortifications, faisant de Montmédy une citadelle stratégique lors de nombreux conflits : Révolution française, guerres napoléoniennes, guerre franco-prussienne et Première Guerre mondiale.

Après la Seconde Guerre mondiale, la citadelle perd son rôle militaire. Les casemates accueillent ateliers, commerces et activités culturelles. L’église Saint-Martin est rénovée et la citadelle abrite un musée sur son histoire et sur le peintre Jules Bastien-Lepage. Aujourd’hui, Montmédy-Haut reste un symbole patrimonial et culturel majeur pour la ville et ses habitants.

Aujourd’hui, on retrouve dans la casemate 49 Est un ensemble de salles d’exposition. Parking à proximité et aménagement PMR.

Venez découvrir un fonds photographique oublié du début du XXe siècle et en apprendre davantage sur l’amateurisme photographique de cette époque.

© Maxence Mordacci