Découverte commentée des chapelles St-Michel & St-Etienne Parking des chasseurs Istres

Jeudi 14 août 2025 de 9h à 11h. Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne Istres Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-08-14 09:00:00

fin : 2025-08-14 11:00:00

2025-08-14

Découvrez les chapelles de la colline Saint-Etienne lors d’une balade commentée.

Une balade gratuite tout public pour les amoureux d’Histoire, dans un des plus beaux panoramas istreen offrant une vue imprenable sur l’étang de l’Olivier, l’étang de Berre mais également la Sainte-Victoire. .

Parking des chasseurs Chemin de saint Etienne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover the chapels of Saint-Etienne hill on a guided tour.

German :

Entdecken Sie die Kapellen auf dem Hügel Saint-Etienne bei einem kommentierten Spaziergang.

Italiano :

Scoprite le cappelle della collina di Saint-Etienne con una visita guidata.

Espanol :

Descubra las capillas de la colina de Saint-Etienne en una visita guiada.

