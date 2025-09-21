Découverte commentée des dernières acquisitions Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg

Découverte commentée des dernières acquisitions Dimanche 21 septembre, 15h00 Musée du Pays de Sarrebourg Moselle

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir, lors d’une visite commentée, les nouvelles acquisitions du Musée du Pays de Sarrebourg : des pièces inédites qui enrichissent les collections permanentes.

Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix 57400 Sarrebourg Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est https://www.sarrebourg.fr/parcours-chagall/ Le Parcours Chagall mène le visiteur de la Chapelle des Cordeliers où l'on peut admirer les vitraux de Marc Chagall, dont le vitrail « La Paix » (12m de haut), vers un jardin, espace de transparence et de lumière, puis vers le musée et la tapisserie « La Paix ». Le musée présente, dans une architecture contemporaine due à l'architecte Bernard Desmoulin, des collections archéologiques de la région de Sarrebourg, ainsi que des faïences et des porcelaines de Niderviller.

© Tourisme Sarrebourg