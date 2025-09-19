Découverte commentée du Château des Baumes Château des Baumes Istres

Découverte commentée du Château des Baumes Château des Baumes Istres vendredi 19 septembre 2025.

Découverte commentée du Château des Baumes 19 et 20 septembre Château des Baumes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Partez à la découverte de l’histoire de ce lieu unique, entièrement rénové, qui a longtemps fasciné et laissé libre court à l’imaginaire des istréens.

Vous circulerez dans le château et vous admirerez cette bâtisse de style italien, datant du début du XXème siècle et liée à l’histoire de notre ville avec les commentaires de l’Office de Tourisme d’Istres.

Château des Baumes Boulevard Dethez, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490459614 [{« type »: « link », « value »: « https://www.istres-tourisme.com/toute-la-billetterie-en-ligne.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442817600 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@istres.fr »}] Le château des Baumes est une maison de maître de style Italien, chère au cœur des Istréens, entièrement restaurée pour devenir un lieu de séminaire et de travail pour institutions et entreprises.

Le nom de cette demeure provient des grottes (baumes) jadis visibles avant l’urbanisation du quartier. Auguste Balthazard Denis Arduin (1854-1920) avait hérité de ses parents une propriété agricole au quartier de Pepi. Sur cette propriété figurait une maison de maître que le nouveau propriétaire fit restaurer et transformer en villa italienne. C’est à cette époque que les Istréens l’ont surnommé château Arduin, notamment pour son second étage et sa loggia à 7 baies qui offrait des vues imprenables sur les étangs de Berre et de l’Olivier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands l’ont utilisé comme hôpital.

En 2020 et 2021 le château des Baumes a fait l’objet d’une rénovation complète.

L’Office de Tourisme est spécifiquement chargé d’animer la salle de réception du rez-de-chaussée à travers conférences, visites, soirées thématiques et autres manifestations en relation avec les partenaires institutionnels locaux et le tourisme.

Journées européennes du patrimoine 2025

L. Viau