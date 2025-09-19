Découverte commentée du château des Baumes Château des Baumes Istres

Découverte commentée du château des Baumes Château des Baumes Istres vendredi 19 septembre 2025.

Découverte commentée du château des Baumes

Vendredi 19 septembre 2025 de 11h à 12h.

Samedi 20 septembre 2025 de 11h à 12h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

Partez à la découverte de l’histoire de ce lieu unique, entièrement rénové, qui a longtemps fasciné et laissé libre court à l’imaginaire des istréens.

Vous circulerez dans le château et vous admirerez cette bâtisse de style italien, datant du début du XXème siècle et liée à l’histoire de notre ville avec les commentaires de l’Office de Tourisme d’Istres. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Discover the history of this unique place, entirely renovated, which has long fascinated and given free rein to the imagination of the people of Istré.

German :

Entdecken Sie die Geschichte dieses einzigartigen, vollständig renovierten Ortes, der die Einwohner von Istrien lange Zeit fasziniert und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen hat.

Italiano :

Scoprite la storia di questo luogo unico, interamente ristrutturato, che da tempo affascina e dà libero sfogo alla fantasia degli abitanti di Istré.

Espanol :

Descubra la historia de este lugar único, totalmente renovado, que durante mucho tiempo ha fascinado y dado rienda suelta a la imaginación de los habitantes de Istré.

L’événement Découverte commentée du château des Baumes Istres a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme d’Istres