Découverte commentée du château des Baumes – Journées Européennes du Patrimoine Château des Baumes Istres

Informations pratiques

Istres

Découverte commentée du château des Baumes – Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2026 de 14h30 à 15h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte de l’histoire de ce lieu unique, entièrement rénové, qui a longtemps fasciné et laissé libre court à l’imaginaire des istréens à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Retrouvez Jérôme pour des découvertes du Château, son histoire, son architecture et des anecdotes sur les grandes familles istréennes qui l’ont bâti et habité. Partez à la découverte de l’histoire de ce lieu unique. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Discover the history of this unique place, entirely renovated, which has long fascinated and given free rein to the imagination of the people of Istres.

L’événement Découverte commentée du château des Baumes – Journées Européennes du Patrimoine Istres a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme d’Istres