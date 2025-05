Découverte commentée du cimetière du Petit-Paris – Saint-Nazaire-le-Désert, 17 mai 2025 10:00, Saint-Nazaire-le-Désert.

Drôme

Découverte commentée du cimetière du Petit-Paris Cimetière Petit-Paris Saint-Nazaire-le-Désert Drôme

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Dans le cadre du printemps des cimetières 2025, nous vous accueillons avec un café et une présentation du site. Pique-nique sur place possible.

.

Cimetière Petit-Paris

Saint-Nazaire-le-Désert 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 60 98 13 philomene1asso@gmail.com

English :

As part of Cemetery Spring 2025, we welcome you with coffee and a presentation of the site. Picnic available on site.

German :

Im Rahmen des Friedhofsfrühlings 2025 begrüßen wir Sie mit einem Kaffee und einer Präsentation des Ortes. Picknick vor Ort möglich.

Italiano :

Nell’ambito di Spring Cemeteries 2025, vi diamo il benvenuto con un caffè e una presentazione del sito. Picnic disponibile sul posto.

Espanol :

En el marco de los Cementerios de Primavera 2025, le damos la bienvenida con un café y una presentación del lugar. Picnic disponible in situ.

L’événement Découverte commentée du cimetière du Petit-Paris Saint-Nazaire-le-Désert a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme du Pays Diois