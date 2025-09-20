Découverte commentée d’une église classée et de sa restauration Église Saint-Georges Haguenau

Découverte commentée d’une église classée et de sa restauration Église Saint-Georges Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Découverte commentée d’une église classée et de sa restauration Samedi 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Église Saint-Georges Bas-Rhin

La visite commentée dure 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:15:00

Découverte du chantier de restauration de l’édifice et de la restitution des statues du chevet, avec l’architecte de l’Atelier Oziol-Micheli.

Église Saint-Georges 5 Rue du Presbytere, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 0388065999 https://catholiqueshaguenau.fr/les-paroisses/paroisse-saint-georges/ Ce sanctuaire des XIIe et XIIIe siècles, allie harmonieusement les styles roman et gothique : nef romane (XIIe siècle) et chœur gothique (XIIIe siècle). La construction de l’église correspond à la création de la paroisse en 1143, sous l’obédience de Frédéric II le Borgne, duc de Souabe et d’Alsace. Il en reste peu de vestiges. L’église actuelle est le résultat d’un agrandissement de la nef en 1230 et d’une restructuration romane du chœur en style gothique en 1283. La juxtaposition des deux styles illustre le changement de pouvoir dans la ville d’Haguenau : la nef décidée par les nobles puis plus tard, le chœur initié par les bourgeois. Au XVe siècle, deux chapelles de style flamboyant ont été greffées sur la nef.

L’édifice a été, en partie, bombardé lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Découverte du chantier de restauration de l’édifice et de la restitution des statues du chevet, avec l’architecte de l’Atelier Oziol-Micheli.

© Ville de Haguenau